Spagna continua l' emergenza incendi in Catalogna

La Spagna affronta un'emergenza incendi senza precedenti in Catalogna, con un vasto incendio che ha già devastato oltre 2.300 ettari nel Baix Ebre. Le squadre di emergenza, supportate dall'Unità militare, stanno lavorando incessantemente per domare le fiamme e proteggere le comunità locali. In un momento cruciale, l'intervento coordinato delle autorità diventa fondamentale: scopriamo cosa si sta facendo per contenere questa minaccia e salvaguardare il patrimonio naturale della regione.

In Spagna proseguono i lavori dei servizi antincendio per cercare di domare un grosso rogo forestale attivatosi in un'area rurale della provincia di Tarragona (Catalogna), il Baix Ebre. Nelle ultime ore, sul posto sono stati inviati anche membri dell'Unità militare d'emergenza, ha annunciato il premier iberico Pedro Sánchez. L'estensione e intensità del rogo, scoppiato all'interno del comune di Päuls e che ha già bruciato oltre 2.300 ettari di terreno, ha portato le autorità a ordinare alla popolazione di otto piccole località (Paüls, Xerta, Alfara de Carles, Aldover, Tivenys, Roquetes, Prat de Compte e Pinell de Brai) e di alcuni quartieri della cittadina di Tortosa di rimanere in casa, con porte e finestre chiuse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Spagna, continua l'emergenza incendi in Catalogna

