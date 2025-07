Così Enrico Brignano ha conosciuto Flora Canto | chi è l' ex tronista compagna del comico

Enrico Brignano, noto per il suo umorismo contagioso e la sua simpatia innata, ha da sempre catturato l’attenzione del pubblico non solo con le sue battute ma anche con la sua vita privata ricca di sorprese. Tra incontri casuali e momenti memorabili, la storia con Flora Canto, ex tronista e attuale compagna, rappresenta un capitolo speciale. Ma qual è stato il momento in cui si sono davvero incontrati? Scopriamolo insieme.

Enrico Brignano, uno dei comici più amati del panorama italiano, ha raccontato in diverse occasioni come la sua vita privata e professionale si siano intrecciate in modo sorprendente. In particolare, la sua storia d'amore con Flora Canto, ex tronista e oggi compagna stabile del comico, ha radici in un incontro destinato a cambiare tutto. Il colpo di fulmine. L'occasione? Brignano stava cercando una donna che interpretasse la moglie nel suo spettacolo teatrale. Ed è proprio durante questa ricerca che ha conosciuto Flora Canto, che fino a quel momento era nota al pubblico per la sua partecipazione a programmi come " Uomini e Donne", dove aveva conquistato molta popolarità come tronista.

