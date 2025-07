In Borsa scatto Unicredit e Bpm su rumor intervento Ue

In un mercato volatile, Unicredit e Banco Bpm spiccano il volo su rumor di un possibile intervento Ue. Le indiscrezioni di Bloomberg segnalano che Bruxelles potrebbe contestare le prescrizioni imposte al settore bancario italiano con il golden power, alimentando aspettative e scossoni tra gli investitori. La DgComp si prepara a inviare le sue valutazioni ufficiali, lasciando il mercato in attesa di sviluppi decisivi per il settore bancario nazionale.

Scatto di Banco Bpm e Unicredit a Piazza Affari, con l'istituto di Piazza Meda che avanza del 3% a 10,44 euro e quello guidato da Andrea Orcel che sale dell'1,4% a 58,16 euro. A dare una scossa ai titoli le indiscrezioni di Bloomberg secondo cui la Ue contester√† al governo italiano le prescrizioni imposte a Unicredit con il golden power. Secondo l'agenzia americana la DgComp invier√† a breve le sue valutazioni formali, affermando che il governo non aveva il diritto di intervenire nell' acquisizione di Banco Bpm da parte di UniCredit e che, in base alle norme europee sulle concentrazioni, solo Bruxelles aveva il potere legale di imporre paletti all'operazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - In Borsa scatto Unicredit e Bpm, su rumor intervento Ue

In questa notizia si parla di: unicredit - scatto - borsa - rumor

In Borsa scatto Unicredit e Bpm, su rumor intervento Ue; In Borsa scatto Unicredit e Bpm, su rumor intervento Ue; Le Borse di oggi, 8 luglio. Trump: ‚ÄúDai dazi gi√† 100 miliardi‚ÄĚ. Per il Giappone ‚Äúmossa deplorevole‚ÄĚ.

In Borsa scatto Unicredit e Bpm, su rumor intervento Ue - Scatto di Banco Bpm e Unicredit a Piazza Affari, con l'istituto di Piazza Meda che avanza del 3% a 10,44 euro e quello guidato da Andrea Orcel che sale dell'1,4% a 58,16 euro. Segnala ansa.it

Borsa: Unicredit 'paga' i rumors - Notizie - Ansa.it - I rumors di un'accelerazione sull'aumento di capitale hanno appesantito Unicredit, maglia nera in Piazza Affari. ansa.it scrive