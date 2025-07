Lo chef Cappuccio che assume non comunisti o con problemi di orientamento sessuale Lui si difende | Non possiamo fare brutte figure coi clienti

Lo chef Cappuccio si difende con fermezza dalle polemiche scatenate dal suo annuncio di lavoro, che ha suscitato scalpore e accuse. Dopo aver eliminato il post e ricevuto minacce e insulti, lui dichiara: «Non possiamo permetterci brutte figure coi clienti». La sua posizione, controversa ma decisa, evidenzia quanto sia complesso il delicato equilibrio tra libertà di espressione e rispetto reciproco nel mondo della cucina.

Dopo le accese polemiche scatenate dal suo controverso annuncio di lavoro, in cui escludeva «comunistifancazzisti, persone con problemi di orientamento sessuale e Masterchef del c***o affini», lo chef stellato Paolo Cappuccio ha deciso di chiarire la sua posizione in un’intervista al Corriere della Sera. Il messaggio, diffuso sui social e poi oscurato dal cuoco, ha provocato una valanga di accuse e insulti. «Ho ricevuto parolacce e minacce. Mi hanno dato del fascista, mi hanno detto che devo stare a testa in giù. Ma soi di chi non ha niente da fare nella vita. Nessun lavoratore interessato ha detto qualcosa», ha spiegato Cappuccio, sostenendo che le sue parole siano state fraintese e travisate. 🔗 Leggi su Open.online