Fine settimana ricco di iniziative sulla memoria a Cavriglia

Questo fine settimana a Cavriglia si trasformerà in un momento di riflessione e cultura, offrendo iniziative che onorano la memoria storica e celebrano l’arte. Da una toccante passeggiata della memoria a San Martino in Avane, fino alla musica coinvolgente di Bobo Rondelli a Castelnuovo, il programma promette emozioni e approfondimenti. Non perdere l’occasione di vivere un weekend ricco di significato e scoperta, perché ricordare è il primo passo per costruire il futuro.

Arezzo, 8 luglio 2025 – Week-end all’insegna della memoria nel comune di Cavriglia. Nell’ambito delle celebrazioni della strage nazifascista del 4 luglio 1944 e del Festival Orientoccidente due sono le iniziative molto interessanti e importanti in programma: l’ 11 luglio alle 19 passeggiata della memoria e presentazione del libro “Siamo liberi?” a San Martino in Avane, il 13 luglio a Castelnuovo invece arriva il cantautore Bobo Rondelli. V enerdì nel tardo pomeriggio, alle 19, giorno dell'81° anniversario dell'eccidio de Le Matole di Castelnuovo dei Sabbioni, si terrà una bella passeggiata della memoria dalla località Le Corti (posta vicino a Massa Sabbioni) fino a San Martino in Avane con cena al sacco e a seguire la presentazione del libro "Siamo liberi? Resistenza e liberazione nella Valle dell'Arno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fine settimana ricco di iniziative sulla memoria a Cavriglia

