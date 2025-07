Cade dal terrazzo a casa dei nonni muore in ospedale un 13enne a Grossetto | da tre giorni era arrivato dall’Ucraina

Una tragedia scuote Grosseto: un ragazzo ucraino di 13 anni, appena arrivato in Italia per sfuggire alla guerra, perde la vita dopo una caduta dal terrazzo dei nonni. La sua storia di speranza e dolore si intreccia con il dramma di una famiglia ancora bloccata nel conflitto. Una perdita che lascia senza parole e ci ricorda quanto sia fragile la vita dei più giovani in tempi di crisi.

Era arrivato in Italia appena tre giorni fa per scappare lontano dalla guerra in Ucraina. Ma nella tarda serata di ieri, 7 luglio, è morto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo una caduta dal balcone al terzo piano della casa dei nonni a Grosseto. La vittima è un ragazzo ucraino di 13 anni. La sua famiglia, che è ancora bloccata in Ucraina, aveva fatto di tutto per metterlo al sicuro e portarlo nella stessa casa dove si trovava un altro suo cugino ucraino. L’indagine della polizia sulla caduta. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia, si è trattato di una caduta accidentale. Il ragazzino sarebbe precipitato nella notte tra venerdì e sabato dalla terrazza che affaccia sulla corte interna del condominio. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: casa - nonni - ospedale - giorni

Il passato esce dai vecchi bauli. In mostra la casa dei nonni - Il Museo etnologico di Monza e Brianza presenta la mostra “La casa di un tempo: utensili e memorie”, in cui vengono esposti oggetti quotidiani della vita passata provenienti dai vecchi bauli.

Cade dal balcone di casa dei nonni e muore a 13 anni: era scappato dalla guerra in Ucraina, viveva in Italia da 3 giorni Vai su X

Grosseto, ragazzino di 13 anni precipita dal balcone dei nonni e muore. Era arrivato solo 3 giorni fa dall'Ucr; Morso da un cane a Firenze, il neonato di 15 giorni non è in pericolo di vita: intervento riuscito; Aggredite da pitbull, nonna e nipotina di 2 anni in ospedale.

Cade dal balcone di casa dei nonni e muore a 13 anni: era scappato dalla guerra in Ucraina, viveva in Italia da 3 giorni - Era appena riuscito a scappare dalla guerra del suo paese ma è morto tragicamente a soli 13 anni, dopo essere precipitato dal balcone della ... Lo riporta msn.com

Grosseto, ragazzino di 13 anni precipita dal balcone dei nonni e muore. Era arrivato solo 3 giorni fa dall'Ucraina, a dare l'allarme il cugino - Un ragazzino di 13 anni è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale Meyer di Firenze dopo essere precipitato dal ... Come scrive msn.com