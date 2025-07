Spara all’omicida del figlio e lo uccide | agguato a Rocca di Papa Roma

Un drammatico episodio scuote i Castelli Romani: a Rocca di Papa, un uomo ha atteso che l’assassino del figlio, rilasciato dal carcere, uscisse e gli ha sparato, uccidendolo in pieno centro. La vittima, legata all’omicidio di Giuliano Palozzi, avvenuto nel 2021 per un debito di droga, aveva già affrontato il dolore di un passato oscuro. Un atto di vendetta che riaccende il dibattito sulla giustizia e la perdizione delle vittime di delitti irrisolti.

Ha aspettato che l’assassino del figlio uscisse dal carcere e gli ha sparato uccidendolo, nel centro cittadino del comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani, in provincia di Roma. La vicenda, secondo quanto apprende l’agenzia di stampa LaPresse, sarebbe legata all’omicidio di Giuliano Palozzi, all’epoca dei fatti 34enne, che venne ucciso nel 2021 per un debito di droga. Per il delitto era stato arrestato Franco Lollobrigida, l’uomo di 35 anni che oggi è stato ucciso. I carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica di Velletri, avrebbero fermato il padre della vittima assassinata nel 2021. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spara all’omicida del figlio e lo uccide: agguato a Rocca di Papa (Roma)

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Una scena di sconcerto e violenza ha scosso le tranquille vie di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Un uomo di circa sessant’anni ha compiuto un gesto estremo, sparando in pieno giorno al trentacinquenne Franco Lollobrigida, assassinato appena due anni dopo aver lasciato il carcere.

