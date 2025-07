In Borsa scatto Unicredit e Bpm su rumor intervento Ue

Le azioni di Unicredit e Banco BPM volano in Borsa, spinte da voci di un possibile intervento dell’UE sul golden power italiano. Unicredit sale del 3% a 58,16 euro, mentre Banco BPM avanza del 1,4% a 10,44 euro. Le indiscrezioni di Bloomberg parlano di una contesa tra Bruxelles e Roma sulle prescrizioni imposte alle banche italiane. La sfida tra istituzioni e autorità europee potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati finanziari italiani, lasciando aperta una domanda cruciale.

Scatto di Banco Bpm e Unicredit a Piazza Affari, con l'istituto di Piazza Meda che avanza del 3% a 10,44 euro e quello guidato da Andrea Orcel che sale dell'1,4% a 58,16 euro. A dare una scossa ai titoli le indiscrezioni di Bloomberg secondo cui la Ue contesterà al governo italiano le prescrizioni imposte a Unicredit con il golden power. Secondo l'agenzia americana la DgComp invierà a breve le sue valutazioni formali, affermando che il governo non aveva il diritto di intervenire nell' acquisizione di Banco Bpm da parte di UniCredit e che, in base alle norme europee sulle concentrazioni, solo Bruxelles aveva il potere legale di imporre paletti all'operazione.

