jack dorsey sfida whatsapp con bitchat la chat che funziona senza internet

Jack Dorsey lancia Bitchat, una rivoluzionaria app di messaggistica che sfida WhatsApp con funzioni innovative. Creata in un weekend, questa piattaforma decentralizzata, anonima e open source si basa su una rete mesh Bluetooth, garantendo comunicazioni senza internet e resistenza alla censura. Un esperimento destinato a crescere, potrebbe cambiare il modo di comunicare nel mondo digitale. Resta sintonizzato per scoprire le sue potenzialitĂ sorprendenti!

