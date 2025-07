Un posto al sole | anticipazioni trama dal 7 all’11 luglio 2025

Preparati a vivere un luglio all’insegna di emozioni e colpi di scena con “Un Posto al Sole”. Dall’7 all’11 luglio 2025, le puntate promettono tensioni, rivelazioni e cambiamenti sorprendenti nei protagonisti più amati, mantenendo gli spettatori incollati allo schermo. La settimana inizia…

Le puntate di "Un Posto al Sole" in programmazione nella settimana dal 7 all'11 luglio 2025 si caratterizzano per sviluppi significativi nelle dinamiche dei personaggi e nelle trame principali. Questo periodo televisivo riserva colpi di scena, tensioni e cambiamenti di ruolo che coinvolgono i protagonisti più amati, offrendo agli spettatori un quadro ricco di emozioni e novità. trama delle puntate dal 7 all'11 luglio 2025. La settimana inizia con Gennaro che, grazie alla recente promozione, assume un ruolo decisionale nei Cantieri. La sua volontà di consolidare il potere lo porta a prendere decisioni che potrebbero escludere Roberto e Marina dalle scelte strategiche.

