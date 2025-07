Flirt in corso tra Belen e Olly? In che rapporti sono dopo il video insieme

Il video che ha catturato l’attenzione del pubblico mostra Belen Rodriguez e Olly così vicini da far scaturire molte domande: è solo amicizia o tra i due sta già nascendo qualcosa di più? Dopo il concerto di Marracash a San Siro, la loro intimità sui social e in pubblico alimenta il mistero. Ma cosa succede davvero tra Belen e Olly? La risposta potrebbe sorprenderti.

Personaggi tv. – L’eco del concerto di Marracash a San Siro continua a farsi sentire. ma non solo per la musica. Da quella serata è infatti iniziata a circolare con insistenza una voce che, a distanza di giorni, continua a tenere banco sui social: cosa bolle davvero tra Belen Rodriguez e Olly? I due sono stati visti insieme, vicinissimi, nel parterre dei vip. Un video virale ha fatto il giro del web e ha scatenato i fan. Ma da allora, tra silenzi, allusioni e canzoni ascoltate in loop, il gossip non si è più fermato. Leggi anche: “Grande Fratello”, perché Mediaset ha deciso di raddoppiare: di mezzo Alfonso Signorini Leggi anche: “Ho litigato con Maria De Filippi”, la confessione choc dopo “Amici” . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Flirt in corso tra Belen e Olly? In che rapporti sono dopo il video insieme

