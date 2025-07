Costi e difficoltà economiche degli italiani pesano anche sulla sanità privata | ricavi in crescita ma profitti modesti

L'economia italiana attraversa una fase di sfide crescenti, e anche nel settore sanitario privato si riflettono le difficoltà. Nonostante ricavi in costante aumento, i profitti restano modesti, evidenziando un panorama complesso e in evoluzione. Nel 2023, i grandi gruppi della sanità privata hanno registrato un incremento del 5,7% nei ricavi, con prospettive positive per il 2024. Analizziamo più da vicino questa dinamica che influenza la nostra salute e il nostro portafoglio.

Crescono incassi e profitti dei grandi gruppi della sanità privata italiana. Nel 2023 i ricavi sono saliti del 5,7% raggiungendo i 12 miliardi di euro, il 2024 dovrebbe fare registrare un ulteriore incremento del 4,8%. Nel confronto con il 2019 (anno precedente al terremoto Covid), il rialzo è del 15,5%. I dati sono contenuti nel rapporto del centro studi di Mediobanca che si concentra sui 34 gruppi italiani del settore con fatturato superiore ai 100 milioni di euro l’anno. L’aspetto più interessante per il settore è la ripresa della reddittività (in sostanza quanto rendono i soldi investiti nel comparto, ndr ) che nel 2022 aveva invece registrato una flessione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Costi e difficoltà economiche degli italiani pesano anche sulla sanità privata: ricavi in crescita ma profitti modesti

In questa notizia si parla di: italiani - sanità - privata - ricavi

Meloni-Schlein, lite in Aula sulla sanità. La premier: «Fate propaganda». La leader Pd: «Decreti fuffa, gli italiani non sono fessi» - In aula, un acceso dibattito sulla sanità segna la giornata, con la premier Meloni che risponde alle critiche della leader PD, accusando di fare propaganda.

Quando la salute diventa un mercato; Il Gruppo San Donato chiude il 2024 con ricavi boom a 2,57 miliardi; Sanità, '2024 anno record' per Gsd, ricavi a 2,57 mld ed Ebitda 323 mln.