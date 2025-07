Risucchiato dal motore dell’aereo | tragedia nell’aeroporto italiano voli sospesi

Un martedì mattina che sembrava come tanti altri si è trasformato in un dramma improvviso all'aeroporto di Orio al Serio, quando un incidente sconvolgente ha coinvolto un aereo, risucchiato dal motore durante il decollo. La tragedia ha scosso tutti: passeggeri, personale e familiari, lasciando dietro di sé un alone di sgomento e domande senza risposta. Questa storia ci ricorda quanto la sicurezza in volo sia fondamentale e quanto ogni istante possa cambiare tutto.

Un martedì mattina che sembrava come tanti altri, ma all’improvviso nell’aeroporto di Orio al Serio è calato un silenzio surreale. I passeggeri in attesa, lo staff ai gate, tutti col fiato sospeso. Nessuno riusciva a capire cosa stesse accadendo, solo il movimento continuo di mezzi di emergenza rompeva quella calma apparente. Poco dopo le 10:20, la routine dello scalo si è trasformata in una scena di confusione: voli sospesi, annunci interrotti e un senso di incertezza che ha travolto centinaia di persone. La notizia di un grave incidente ha iniziato a circolare tra i presenti, ma i dettagli erano ancora avvolti nel mistero, alimentando tensione e preoccupazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

