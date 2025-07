Unicredit l’Ue boccia il golden power sull’Ops al Banco Bpm

L’Unione Europea si prepara a mettere un freno alle misure di golden power adottate dal governo italiano, respingendo l’intervento su Banco Bpm nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio di Unicredit. Questa decisione, anticipata da Bloomberg, potrebbe rappresentare un importante capitolo nell’evoluzione del rapporto tra le istituzioni europee e le dinamiche di mercato italiane, aprendo nuovi scenari per il settore bancario nazionale. Resta da vedere come evolveranno le prossime mosse delle parti coinvolte.

L'Unione Europea si appresta a respingere le misure di golden power adottate dal governo italiano nei confronti dell'offerta pubblica di scambio lanciata da Unicredit su Banco Bpm. Lo ha anticipato Bloomberg, riportando che la Direzione generale della Concorrenza della Commissione Ue, guidata da Elena Ribera, ha espresso un parere contrario al decreto del 18 aprile con cui l'esecutivo italiano aveva autorizzato l'operazione ma con vincoli stringenti. Secondo quanto rivelato dall'agenzia, il provvedimento dell'Unione «sancirà che il governo italiano non ha diritto di incidere sull'operazione di acquisizione di Unicredit sul Banco Bpm» e che «solo Bruxelles ha il potere legale di imporre condizioni sull'operazione».

