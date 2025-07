Tony Effe bestemmia al Circo Massimo e poi si pente | Scusa Dio scusate ragazzi ogni tanto scatto

Nel cuore pulsante di Roma, il Circo Massimo si è acceso con l’energia travolgente della Dark Polo Gang, ma un episodio ha catturato l’attenzione di tutti: un momento di imprevista durezza di Tony Effe. Tra le luci e le melodie, un’espressione colorita ha scosso il pubblico, subito seguita da un sincero mea culpa. Un gesto che ha aperto una riflessione sulla spontaneità e l’emozione sul palco. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa notte indimenticabile.

Tra i tanti momenti del concerto di Tony Effe al Circo Massimo di Roma, c'è stato anche una bestemmia durante l'esibizione con Sportswear con gli altri membri della Dark Polo Gang: il racconto del concerto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tony Effe recidivo al Circo Massimo. Bestemmia davanti alla figlia che è nel grembo di Giulia De Lellis

