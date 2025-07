Arezzo Moonlight festival torna in Piazza Grande

Arezzo si prepara a vivere un’estate indimenticabile con la quarta edizione di Arezzo Moonlight Festival, il magico evento che illumina la piazza più suggestiva della città. Dall’8 al 25 luglio, tra incontri letterari, musica e arte, il cuore di Piazza Grande si anima di cultura e emozioni. Un’occasione imperdibile per scoprire autori di talento e lasciarsi conquistare dall’atmosfera unica di questa straordinaria rassegna. Non resta che immergersi in questa magia!

Arezzo, 8 luglio 2025 – Al via la quarta edizione di Arezzo Moonlight Festival. Da martedì 22 luglio fino a venerdì 25 luglio saranno otto gli autori ospiti nel salotto letterario allestito sulla terrazza del palazzo della Fraternita dei Laici in piazza Grande. Anteprima ad Anghiari, domani, mercoledì 9 luglio con Francesco Aquila “Ricette di vita”. Il volto noto per aver vinto la decima edizione di Masterchef presenterà il libro “Ricette di vita” in piazza Mameli a partire dalle ore 21. A dialogare con lo scrittore sarà Ilaria Lorenzini. E dopo la tappa all'interno dei Mercoledì di Anghiari, il Moonlight festival alzerà il sipario in piazza Grande ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Arezzo Moonlight festival” torna in Piazza Grande

In questa notizia si parla di: arezzo - piazza - moonlight - festival

Onore e memoria in piazza: le foto della festa dell’Arma dei Carabinieri ad Arezzo - Nella suggestiva cornice di Arezzo, l'Arma dei Carabinieri ha celebrato con orgoglio e rispetto il valore dell'onore e della memoria.

Confesercenti Arezzo | Arezzo Vai su Facebook

“Arezzo Moonlight festival” torna in Piazza Grande; Confesercenti, Arezzo Moonlight Festival: apre Sommi in Piazza Grande; Applausi per La più bella di Luca Sommi ad Arezzo Moonlight Festival. Stasera Gratteri e Lucaroni - Foto.

Arezzo moonlight festival sta per arrivare in piazza Grande - la Nazione - Arezzo, 13 luglio 2023 – Undici incontri letterari, dodici libri e altrettanti noti autori per la seconda edizione di “Arezzo Moonlight Festival”. Scrive lanazione.it

Torna Arezzo Moonlight festival. Sei libri e sette autori in piazza Grande - la Nazione - Sei libri e sette autori in piazza Grande Dall’11 al 13 settembre Luca Sommi, Nicola Gratteri, Sara Lucaroni, Monero Berneschi. Lo riporta lanazione.it