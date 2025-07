Rios Inter la Roma spinge | primo obiettivo per Gasperini parte il duello di mercato

L'Inter si lancia all'assalto di Richard Rios, talento colombiano del Palmeiras, con un obiettivo chiaro: rinforzare il centrocampo e scrivere un nuovo capitolo di successi. Con il mercato aperto, i nerazzurri sono pronti a sfidare la concorrenza in un duello che promette emozioni e colpi di scena. La partita per il giovane centrocampista è appena iniziata, e le prossime settimane saranno decisive per il suo futuro europeo.

Rios Inter, le ultime sul futuro del centrocampista colombiano del Palmeiras nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Richard Rios, centrocampista colombiano del Palmeiras, continua a suscitare l’interesse di numerosi club europei, tra cui l’ Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giovane talento ha visto crescere significativamente il suo valore dopo una stagione positiva in Brasile e le sue buone prestazioni con la nazionale. Il suo costo si aggira attorno ai 30 milioni di euro, una cifra che ha attirato l’attenzione di diverse squadre, tra cui la Roma, ma anche i nerazzurri lo stanno monitorando da vicino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rios Inter, la Roma spinge: primo obiettivo per Gasperini, parte il duello di mercato

In questa notizia si parla di: inter - rios - roma - spinge

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - L’Inter si muove con decisione sul calciomercato, puntando a rafforzare il centrocampo. Dopo i continui rumors, spunta il nome di Richard Ríos, talento del Palmeiras che ha già catturato l’interesse della dirigenza nerazzurra.

Buongiorno popolo giallorosso. Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi! #ASRoma #RomanewsEU Vai su X

Annunciato Chivu allenatore dell'Inter, rebus sul vice, il mercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una community riservata,... Vai su Facebook

Richard Rios accende il mercato italiano: la Roma spinge, l’Inter ci pensa; Hakimi spinge per tornare all'Inter: la situazione; Inter, la scelta di Leonardo spinge Cavani all'Inter.

Richard Rios accende il mercato italiano: la Roma spinge, l’Inter ci pensa - Tra chi ha saputo sfruttare al meglio la vetrina del Mondiale per Club c’è sicuramente Richard Rios, centrocampista colombiano protagonista con la maglia del Palmeiras. Segnala informazione.it

Inter e Roma si sfidano per Richard Rios: il centrocampista del Palmeiras nel mirino! - Il centrocampista colombiano, attualmente in forza al Palmeiras, ha attirato le ... stadiosport.it scrive