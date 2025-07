Musica e natura al tramonto | il Marina Mulopulos Quartet in concerto al Gombo

Preparati a vivere un’esperienza sensoriale indimenticabile: musica e natura si uniranno al tramonto sulla spiaggia del Gombo, per un concerto che emoziona e culla l’anima. ViviParco 2025 trasforma il paesaggio di San Rossore in un palcoscenico naturale, regalando un’occasione unica di ascolto e relax. Non perdere l’appuntamento con il Marina Mulopulos Quartet e il loro omaggio a Ivan Graziani, un evento che rimarrà nel cuore.

Pisa, 8 luglio 2025 - Una voce che sa cullare ed emozionare, i colori del tramonto, il suono delle onde e un'ambientazione unica: sarà la spiaggia naturale del Gombo a fare da cornice al prossimo appuntamento di ViviParco 2025, la rassegna culturale ambientale che anima la Tenuta di San Rossore per tutto il mese di luglio. Venerdì 11 luglio sarà protagonista il Marina Mulopulos Quartet con Pigra, un concerto-omaggio a Ivan Graziani e ad altri grandi cantautori italiani, nel solco di un lavoro sperimentale sulla voce che il gruppo porta avanti da anni, spaziando tra rock, pop e world music. Accanto alla cantante italo-greca Marina Mulopulos – voce intensa, scenografa, attrice ed esperta pedagogica in Belle Arti – suoneranno David Dainelli al piano e alla chitarra, Mirco Capecchi al contrabbasso e Lorenzo Bavoni alla batteria e percussioni.

