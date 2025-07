Ragazzino di 13 anni giù dal terzo piano morto | era a casa con i nonni

Una tragedia sconvolge la tranquilla Grosseto, lasciando un dolore profondo nella comunità. Un ragazzino ucraino di soli 13 anni, appena sfuggito alla guerra per trovare rifugio tra le braccia dei nonni, ha perso la vita in un drammatico incidente domestico. La sua innocenza spezzata ci ricorda quanto siano fragili i sogni e le speranze di chi fugge dalla violenza. Una tragedia che lascia senza parole e che sollecita una riflessione su quanto accade lontano da noi.

Aveva appena trovato un rifugio dalla guerra, ma la sua vita è stata spezzata da una tragedia che lascia senza parole. Un ragazzino ucraino di 13 anni è morto nella tarda serata di domenica 7 luglio dopo essere precipitato dal terzo piano dell’abitazione in cui viveva da appena tre giorni, a Grosseto. Il volo nel vuoto, avvenuto dal balcone dell’appartamento dei nonni, si è rivelato fatale nonostante il tentativo disperato dei soccorritori di salvarlo. Trasportato d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze, il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di terapia intensiva. Il giovane era arrivato in Italia da pochissimo, accolto dai nonni materni che vivono in un condominio nel centro della città toscana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it