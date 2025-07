Nudo sul pianerottolo aggredisce i carabinieri | 25enne arrestato a Pisa

Una scena inquietante a Pisa: un giovane di 25 anni, nudo sul pianerottolo, ha tentato di resistere all’arresto aggredendo i carabinieri intervenuti. Un episodio che ha suscitato sconcerto e interrogativi sulla sua condizione psicologica e le motivazioni dietro un comportamento così violento e imprevedibile. La vicenda si è conclusa con l’arresto e una serie di accuse gravissime. Ma cosa si cela dietro questa insolita aggressione?

Pisa, 8 luglio 2025 – È stato sorpreso completamente nudo sul pianerottolo condominiale di un’abitazione e, all’arrivo dei carabinieri, ha aggredito un militare nel tentativo di sottrarsi all’identificazione. Per questo un 25enne è stato arrestato a Pisa per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e denunciato anche per violenza sessuale. L’intervento è scattato intorno alle 8.30 del mattino di lunedì primo luglio, quando una donna ha contattato il numero di emergenza 112 segnalando la presenza di un uomo completamente svestito davanti alla porta del proprio appartamento. Giunti sul posto, i militari della Sezione Radiomobile hanno proceduto all’identificazione del 25enne, che ha però reagito in modo improvvisamente aggressivo, sferrando un pugno alle spalle di uno dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it