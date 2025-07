Sarri lancia la provocazione tifosi sorpresi | perché c’entra il Napoli

Sarri ritorna sulla scena calcistica con una mossa a sorpresa: il suo ingresso alla Lazio scuote i tifosi e il mondo del calcio. Dopo aver portato il Napoli al secondo posto, l’allenatore toscano è pronto a rimettersi in gioco, determinato a riportare la Lazio in Europa nonostante le sfide del mercato. Con entusiasmo e una volontà di ferro, il suo obiettivo è chiaro: rilanciare i biancocelesti verso nuovi traguardi.

Il tecnico è tornato ed è pronto a rimettersi in gioco proprio con la Lazio, l’ultima squadra che aveva allenato portandola al secondo posto nel 2022-2023 e dal quale si era poi dimesso. Dopo una stagione lontano dai riflettori, l’ex tecnico di Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio torna in panchina con entusiasmo e convinzione. Prerogative che serviranno molto all’allenatore toscano per riportare la sua Lazio in Europa dopo il blocco del mercato estivo che frena l’entusiasmo dei tifosi. Mister Sarri, quindi, dovrĂ puntare molto sulla voglia di rivalsa sua e della squadra capitolina per centrare l’obiettivo, che non può sfuggire anche in questa stagione dopo la deludente annata. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it