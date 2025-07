Transizione demografica | Upb si perderanno 700mila lavoratori in 5 anni

L’Italia si prepara a una sfida cruciale: in soli cinque anni, si perderanno circa 700mila lavoratori a causa dell’invecchiamento della popolazione e del calo demografico. La presidente dell’Upb, Lilia Cavallari, ha sottolineato come questi cambiamenti influenzeranno profondamente pensioni, sanità e produttività, richiedendo strategie urgenti per affrontare un futuro incerto. Il quadro delineato dall’Upb evidenzia un aumento…

L’invecchiamento della popolazione e il calo demografico avranno impatti significativi sull’economia italiana, in particolare su pensioni, sanità, assistenza e produttività. Lo ha spiegato la presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Lilia Cavallari, nel corso di un’audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali della transizione demografica. Il quadro tracciato dall’Upb evidenzia un aumento delle spese legate all’invecchiamento, in particolare pensioni e sanità, con un picco atteso attorno al 2040. Tuttavia, "nonostante la prospettiva di un significativo aumento delle spese legate all’invecchiamento nel prossimo decennio (con un picco nel 2040), le proiezioni disponibili mostrano una sostanziale tenuta dei conti pubblici nel lungo periodo", ha affermato Cavallari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Transizione demografica: Upb, si perderanno 700mila lavoratori in 5 anni

Transizione demografica, audizione di Abodi - Giovedì 22 maggio, alle ore 8.30, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla transizione demografica ascolterà il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, presso l'Aula del IV piano di Palazzo San Macuto.

