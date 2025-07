Dramma a Grosseto 13enne muore cadendo dal terrazzo dei nonni | l'allarme lanciato dal cugino indagini in corso

Una tragedia sconvolge Grosseto: un ragazzo ucraino di 13 anni, arrivato in Italia dalla guerra, perde la vita cadendo dal terrazzo dei nonni. L’allarme lanciato dal cugino ha messo in moto le indagini per far luce su questa drammatica perdita. Un episodio che ha colpito profondamente la comunità , lasciando molte domande senza risposta. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragica vicenda.

Un ragazzo di 13 anni, arrivato in Italia dall'Ucraina in guerra, è morto cadendo dal terrazzo dei nonni al terzo piano di uno stabile a Grosseto. Troppo gravi le ferite riportate: indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica di quanto successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: grosseto - cadendo - terrazzo - nonni

Tredicenne muore cadendo dal terrazzo dei nonni a Grosseto - Una tragedia sconvolgente scuote Grosseto: un ragazzino ucraino di 13 anni, appena arrivato in Italia con la famiglia in cerca di sicurezza, perde tragicamente la vita cadendo dal terrazzo dei nonni.

I nonni avevano fatto di tutto per evacuarlo dal paese in guerra. I genitori e gli altri familiari sono bloccati in Ucraina a causa del conflitto. Vai su X

13enne muore cadendo dal terrazzo dei nonni a Grosseto; Grosseto, scappa dalla guerra in Ucraina e muore a 13 anni cadendo dal balcone dei nonni; Dramma a Grosseto, 13enne muore cadendo dal terrazzo dei nonni: l'allarme lanciato dal cugino, indagini in corso.

Grosseto, 13enne fugge dalla guerra in Ucraina e muore cadendo dal terrazzo dei nonni - Era arrivato solo tre giorni prima, ricoverato d'urgenza all'ospedale Meyer di Firenze, non ce l'ha fatta. Secondo msn.com

Grosseto, 13enne cade dal terrazzo dei nonni e perde la vita - È morto nella tarda serata di ieri in un ricovero d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze un ragazzino di 13 anni precipitato dal balcone della casa dove abitano i nonni al terzo piano di un palazzo a ... Da msn.com