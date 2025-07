Inter è ufficiale | accadrà a Marcus Thuram la dirigenza stavolta è decisa

L'Inter fa ufficialmente il grande passo: Marcus Thuram si prepara a vestire la maglia nerazzurra, segnando una svolta decisa per il club. Dopo giorni di tensione e indiscrezioni, la dirigenza ha deciso, lasciando tutti senza parole. Questa acquisizione rappresenta un cambio di rotta fondamentale: ciò che prima sembrava incerto ora diventa realtà concreta. La domanda ora è: come cambierà il destino dell’Inter con questo nuovo innesto?

Il club nerazzurro ora l'ha reso ufficiale: accadrà a Marcus Thuram, la svolta è davvero improvvisa. Un semplice like a volte può scatenare un temporale. E Marcus Thuram lo ha scoperto sulla propria pelle. Sono stati giorni tesi in casa Inter, non tanto per questioni di campo, quanto per dinamiche interne che si sono accese subito dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club. Al centro della scena c'era lui, Thuram, autore di un gesto social tanto semplice quanto pesante: un "mi piace" al post di Calhanoglu che rispondeva pubblicamente alle accuse di Lautaro Martinez.