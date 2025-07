Microplastiche nei fluidi riproduttivi umani le più rilevate arrivano dalle padelle antiaderenti

Sempre più studi evidenziano la presenza inquietante di microplastiche nei fluidi riproduttivi umani, con le più comuni provenienti dagli utensili di cucina antiaderenti come il Teflon. Queste sostanze, tra cui PTFE, polistirene e PET, rischiano di influire sulla fertilità e sulla salute generale. Ma quali sono le implicazioni di questa contaminazione e come possiamo proteggerci? Continua a leggere per scoprire i dettagli e le possibili soluzioni.

Le microplastiche trovate più spesso nei fluidi riproduttivi umani (liquido seminale e fluido follicolare) sono di PTFE, il polimero usato nel rivestimento antiaderente (teflon) di padelle e tegami. Tra le microplastiche più frequentemente riscontrate anche il polistirene (PS), il polietilene tereftalato (PET), la poliammide (PA), il polipropilene (PP) e il poliuretano (PU). 🔗 Leggi su Fanpage.it

