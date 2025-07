Graduatorie provvisorie ATA 24 Mesi | online le prime pubblicazioni In aggiornamento

Le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi sono ufficialmente online, segnando un passo importante per il personale scolastico. Queste liste, fondamentali per l’assegnazione di ruoli e supplenze fino al termine dell’anno scolastico, sono in costante aggiornamento a livello provinciale. Rimanete sintonizzati per scoprire le ultime novità e verificare rapidamente la propria posizione. Ecco tutto ciò che bisogna sapere per essere sempre preparati.

Sono in fase di pubblicazione le graduatorie provvisorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico in corso. Le graduatorie, stilate su base provinciale, sono utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze annuali (fino al 30 giugno o al 31 agosto) del personale ATA. Di seguito l’elenco, in continuo aggiornamento, delle province che hanno già reso . Graduatorie provvisorie ATA 24 Mesi: online le prime pubblicazioni In aggiornamento . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: graduatorie - provvisorie - mesi - aggiornamento

Fiumicino, pubblicate le graduatorie provvisorie per i nidi di infanzia - Fiumicino, 22 maggio 2025 – L’Amministrazione Comunale ha pubblicato le graduatorie provvisorie per i nidi di infanzia comunali per l’anno educativo 2025/2026.

AGGIORNAMENTO 7 LUGLIO 2025: Graduatorie provvisorie ATA 24 mesi online per ruoli e supplenze. Elenco province aggiornato e info su reclami entro 10 giorni dalla pubblicazione. Vai su Facebook

Graduatorie ATA 24 mesi 2025/26: ecco le provvisorie [IN AGGIORNAMENTO] Vai su X

Graduatorie ATA 24 mesi 2025/26: ecco le provvisorie [IN AGGIORNAMENTO]; Graduatorie provvisorie ATA 24 Mesi: online le prime pubblicazioni [In aggiornamento]; Graduatorie provvisorie ATA 24 mesi 2025: ecco gli elenchi.

Graduatorie ATA 24 mesi 2025/26: ecco le provvisorie [IN AGGIORNAMENTO] 10 giorni per reclamo - Sono online le prime graduatorie provvisorie ATA 24 mesi, le graduatorie utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e le supplenze ... orizzontescuola.it scrive

Graduatorie provvisorie ATA 24 mesi 2025: ecco gli elenchi - Gli Uffici scolastici stanno pubblicando le graduatorie provvisorie relative al concorso ATA 24 mesi per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali (prima fascia9 valide per l'a. Come scrive ticonsiglio.com