Dall' abbronzatura di base all' invecchiamento precoce della pelle | i falsi miti da sfatare

L’estate è alle porte e con essa l’inesorabile voglia di abbronzarsi. Ma attenzione ai falsi miti che circolano: una crema con SPF inferiore a 30 non garantisce una protezione efficace, e una semplice tintarella “base” non difende dai danni solari né dall’invecchiamento precoce della pelle. Scopriamo insieme come proteggere la pelle in modo corretto e mantenere un’abbronzatura sana e duratura.

L'abbronzatura non rinforza la pelle. Anzi, è una risposta di difesa ai danni del sole. Quando ti abbronzi, la pelle produce melanina per proteggersi dai raggi UV. Ma nel farlo, subisce danni profondi, invisibili all'occhio:

Una crema con SPF inferiore a 30 non serve a molto e no, la tintarella "base" non protegge dai danni del sole - Dalla tintarella base (che dovrebbe proteggere dai danni del sole) all'SPF, passando per l'invecchiamento precoce, ecco tutti i falsi miti da sfatare sull'abbronzatura. Secondo gazzetta.it

