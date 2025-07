Gyokeres Juve | lo svedese continua a fare pressing per trasferirsi all’Arsenal Cosa sta succedendo adesso per l’obiettivo bianconero tutti i dettagli

Il calciomercato infiamma ancora con Viktor Gyokeres, il centravanti svedese che continua a essere al centro di intense trattative tra Arsenal e Juventus. Con l’Arsenal determinato a portarlo in Inghilterra e la Juve che cerca di respingere le avance, la situazione si fa sempre più intricata. Ma cosa sta realmente succedendo? Scopriamo tutti i dettagli di questa complicata corsa, dove ogni mossa può cambiare gli equilibri del mercato.

Gyokeres Juve: prosegue incessantemente il pressing dell’obiettivo bianconero per trasferirsi all’Arsenal. Ecco tutti i nuovissimi dettagli. La saga di mercato per Viktor Gyokeres continua a tenere banco in Inghilterra. L’Arsenal non ha alcuna intenzione di abbandonare la pista che porta al centravanti svedese e, secondo le ultime notizie riportate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, le trattative dirette con lo Sporting CP proseguono a oltranza. A dare grande fiducia ai Gunners è soprattutto la posizione del giocatore, che sta spingendo con tutte le sue forze per realizzare il suo trasferimento a Londra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve: lo svedese continua a fare pressing per trasferirsi all’Arsenal. Cosa sta succedendo adesso per l’obiettivo bianconero, tutti i dettagli

