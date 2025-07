Roma sparatoria a Rocca di Papa | padre uccide l’assassino del figlio

Una drammatica scena di vendetta scuote Rocca di Papa, un tranquillo borgo dei Castelli Romani. Nel cuore di un pomeriggio apparentemente normale, un uomo di circa 60 anni ha rivolto la sua furia contro l’assassino del proprio figlio, sparando più volte e ponendo fine alla vita di un trentacinquenne. La vicenda evidenzia come la perdita possa scatenare reazioni imprevedibili e intense. Ecco cosa è successo realmente quella giornata…

Sparatoria nel cuore di Rocca di Papa, piccolo centro ai Castelli Romani a pochi chilometri da Roma. Diversi colpi di pistola sono stati sparati in pieno giorno, davanti al capolinea dei bus Cotral, e hanno allarmato la cittadina. Un uomo di circa sessant’anni ha sparato più volte alle spalle di un trentacinquenne, uccidendolo sul colpo. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Roma, sparatoria a Rocca di Papa: padre uccide l’assassino del figlio

