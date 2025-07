Cina | Tianzhou-8 si separa da combinazione di stazione spaziale

La Cina continua a consolidare la sua presenza nello spazio con il successo della separazione del cargo Tianzhou-8 dalla stazione spaziale. Questo evento segna un’importante tappa nelle operazioni di rifornimento e manutenzione, dimostrando avanzamenti tecnologici e affidabilità . Mentre Tianzhou-8 si prepara a rientrare nell’atmosfera in modo controllato, il paese si avvicina sempre di più a nuovi traguardi spaziali, spingendo i confini dell’esplorazione umana.

