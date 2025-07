Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino premio al vincitore della 147° Giostra del Saracino

Dal cuore dell’Aretino, la Cantina dei Vini Tipici celebra con orgoglio la vittoria della 147ª Giostra del Saracino. Un prestigioso riconoscimento che unisce tradizione, passione e il sapore autentico del territorio. Mercoledì 9 luglio, l’evento si trasforma in un’occasione di festa per il quartiere vincitore e per tutti gli amanti del buon vino. La storia continua a scrivere pagine indimenticabili, e questa premiazione ne è solo l’inizio.

Arezzo, 8 luglio 2025 – Premio vincitore della 147° Giostra del Saracino: “Mercoledì 9 Luglio alle ore 21.00 presso il Quartiere di Porta Santo Spirito, la Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino istituisce la premiazione del vincitore della 147° giostra del Saracino, omaggiandolo con 41 bottiglie del suo vino Tuskanone le Logge, per festeggiare la 41° lancia vinta dal quartiere. La Cantina dei Vini tipici dell’Aretino, dal 1970 la cantina degli Aretini, costituita da più di 400 soci produttori di uve nella Provincia di Arezzo, in occasione della 147° Giostra del Saracino, ha il piacere di istituire un premio in vino per permettere al quartiere vincitore di festeggiare con il suo Tuskanone Le Logge, un IGT Toscana rosso, ricco, morbido e fruttato, in etichetta una linea oro che disegna i tratti delle bellissime logge Vasariane, un vino che rappresenta al meglio la filosofia aziendale, qualità, tipicità e sostenibilità al giusto prezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantina dei Vini Tipici dell’Aretino, premio al vincitore della 147° Giostra del Saracino

