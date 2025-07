Ue pronta a bocciare il governo sul golden power all’ops di Unicredit su Banco Bpm | i titoli volano in Borsa

L’Europa si prepara a sfidare il governo Meloni sul tema del golden power, mentre le azioni di UniCredit su Banco BPM volano in Borsa. Bruxelles, secondo Bloomberg, potrebbe bocciare l’intervento italiano, aprendo nuovi scenari di mercato e di potere decisionale. La decisione della DgComp, attesa oggi, potrebbe segnare un punto di svolta nel rapporto tra regolatori europei e autorità nazionali. La partita è appena cominciata.

Bruxelles si prepara a bocciare il golden power con cui il governo Meloni ha cercato di ostacolare l’Ops lanciata da UniCredit su Banco BPM. A riportarlo è Bloomberg, che anticipa la decisione dell’Unione europea. Secondo fonti vicine al dossier, è atteso per oggi – martedì 8 luglio – un provvedimento ufficiale della Direzione generale per la concorrenza (DgComp), guidata dalla spagnola Elena Ribera. Per i regolatori europei, l’esecutivo italiano «non ha diritto di incidere sull’operazione di acquisizione di Unicredit sul banco Bpm. Secondo le regole del blocco europeo solo Bruxelles ha il potere legale di imporre condizioni sull’operazione », riporta l’agenzia statunitense. 🔗 Leggi su Open.online