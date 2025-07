Sommer Inter Calhanoglu lo spinge verso il Galatasaray | il futuro può essere ancora insieme l’indiscrezione

L'estate dell'Inter si anima di voci di mercato e rumors che coinvolgono due figure chiave: Hakan Calhanoglu e Yann Sommer. Mentre il portiere svizzero sembra avvicinarsi al Galatasaray, le indiscrezioni suggeriscono che il futuro possa ancora riservare sorprese e opportunitĂ per un possibile ritorno o una nuova avventura insieme. Il trasferimento di Sommer potrebbe essere solo l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di questa squadra ambiziosa.

L'estate dell' Inter si sta caratterizzando non solo per il calciomercato, ma anche per i tanti rumor che coinvolgono due giocatori chiave della squadra: Hakan Calhanoglu e Yann Sommer. La cartolina da Bodrum, in Turchia, sembra confermare il buon rapporto tra i due, che si stanno godendo una meritata pausa dopo una stagione lunga e intensa con la maglia nerazzurra. Tuttavia, non è solo il relax a legarli, ma anche il futuro, che potrebbe vedere entrambi approdare al Galatasaray, come riportato dal Corriere dello Sport.

