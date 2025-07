Hostess morta a Vienna il fidanzato indagato per istigazione al suicidio

Una tragica perdita scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, è deceduta precipitando dal terzo piano della sua abitazione. La polizia austriaca aveva archiviato il caso come suicidio, ma ora i magistrati italiani, desiderosi di fare luce sulle cause reali, hanno disposto un’autopsia e indagano sul coinvolgimento del suo fidanzato per istigazione al suicidio. La verità potrebbe essere più complessa di quanto sembri.

Disposta l’autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di 24 anni morta la notte fra sabato 21 e domenica 22 giugno dopo essere precipitata dal terzo piano della sua abitazione a Vienna. La polizia austriaca aveva archiviato il caso come suicidio, ma i magistrati di Palermo vogliono chiarire se si sia trattato davvero di un gesto volontario, di un incidente o se ci siano altre cause dietro la sua morte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Hostess morta a Vienna, il fidanzato indagato per istigazione al suicidio

Vienna, morta hostess palermitana precipitata dal terzo piano - Una tragedia sconvolge Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, ha perso la vita dopo essere precipitata dal terzo piano di un edificio.

Il fidanzato della hostess italiana morta a Vienna è indagato per istigazione al suicidio - La procura di Palermo ha aperto un’indagine per istigazione al suicidio nei confronti di Elio Bargione, fidanzato di Aurora Maniscalco, hostess di 24 anni di Palermo morta a Vienna a fine giugno dopo ... Segnala ilpost.it

Hostess morta a Vienna, il fidanzato indagato per istigazione al suicidio - Per la morte di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana di 24 anni caduta dal terzo piano del suo alloggio a Vienna, un avviso di garanzia per istigazione al suicidio sarebbe stato notificato al fida ... msn.com scrive