Scomparsa Alessandro Venturelli il giudice si riserva su archiviazione La madre | Non so cosa aspettarmi

L’incertezza avvolge ancora il caso di Alessandro Venturelli, scomparso nel 2020. La famiglia, esausta e in attesa di risposte, si confronta con un giudice che si riserva sulla possibile archiviazione del procedimento. Un dolore che non si placa e una speranza che resiste, mentre i giorni passano. La domanda ora è: quale sarà il prossimo capitolo di questa dolorosa vicenda? Continua a leggere.

La famiglia di Alessandro Venturelli dovrà attendere ancora per sapere se il giudice deciderà stavolta di archiviare il procedimento sulla scomparsa del ragazzo avvenuta nel 2020. "Sono stanca e senza forze", commenta la madre Roberta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: scomparsa - alessandro - venturelli - giudice

Scomparsa di Alessandro Quasimodo: il ricordo a Minori - Il Comune di Minori ricorda con affetto la scomparsa di Alessandro Quasimodo, attore e regista, figlio del premio Nobel Salvatore Quasimodo.

Scomparsa Alessandro Venturelli, il giudice si riserva su archiviazione. La madre: Non so cosa aspettarmi; Scomparsa Alessandro Venturelli, mamma Roberta contro l'archiviazione: Basta indifferenza e disinteresse; Scomparsa di Alessandro Venturelli, colpo di scena: «Mio figlio visto in Romania». E il giudice non archivia.

Alessandro Venturelli, la famiglia si oppone all’archiviazione: il giudice prende tempo - Il giudice si riserva sulla richiesta di archiviazione per la scomparsa di Alessandro Venturelli. Come scrive notizie.it

Scomparsa Alessandro Venturelli, il giudice si riserva su archiviazione. La madre: “Non so cosa aspettarmi” - Tra poche ore o tra qualche giorno sapremo se il giudice deciderà di archiviare il caso relativo alla scomparsa di Alessandro Venturelli. Riporta fanpage.it