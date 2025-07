Bankitalia | positive imprese su lavoro

Le prospettive occupazionali italiane si colorano di ottimismo, secondo l'ultima indagine di Bankitalia. Le aziende, soprattutto nel settore delle costruzioni, prevedono un aumento dell'occupazione nel terzo trimestre, riflettendo una fiducia crescente nel futuro. Nonostante le sfide del secondo trimestre, l'andamento si mostra positivo, alimentato dalla speranza di crescita e di stabilitĂ economica. Questi segnali suggeriscono che il mercato del lavoro italiano sta trovando nuovo slancio, aprendo a nuove opportunitĂ e a un clima di rinnovata fiducia.

13.00 Restano positive le attese delle aziende sull'occupazione per il terzo trimestre, nelle costruzioni in particolare. Un'indagine Bankitalia fra le imprese italiane di industria e servizi con almeno 50 addetti mostra un'espansione dell'occupazione per quel periodo. I giudizi delle imprese sulla situazione economica generale nel 2° trimestre "sono rimasti nel complesso sfavorevoli", pur migliorando. Il 32% delle imprese di manifattura e il 12% nei servizi segnalano ripercussioni negative riconducibili ai dazi Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Bankitalia, 'imprese meno pessimiste, ma il 32% teme i dazi' - Le imprese italiane mostrano segni di ottimismo crescente: il saldo tra giudizi positivi e negativi si è ridimensionato, e le aspettative sulla domanda corrente si sono invertite in positivo.

Bankitalia: per imprese attesa inflazione in crescita. Mentre dazi e nuovi posti di lavoro... - I trend - Il 32 per cento delle imprese della manifattura e il 12 per cento di quelle dei servizi hanno segnalato ripercussioni negative riconducibili agli annunci e all’applicazione dei dazi statunitensi. Da affaritaliani.it

Migliorano in trim2 giudizi imprese su economia, pesa effetto dazi - Bankitalia - Le imprese italiane hanno migliorato nel secondo trimestre il loro giudizio sulla situazione economica, secondo un’indagine condotta tra il 19 maggio e il 12 giugno. Si legge su it.investing.com