Sancho Juve braccio di ferro sull’ingaggio | ballano 2 milioni di euro tra domanda e offerta Le novità sull’inglese

La trattativa tra Jadon Sancho e la Juventus si fa sempre più accesa, con un braccio di ferro sull’ingaggio che coinvolge ben 2 milioni di euro tra domanda e offerta. Mentre l’inglese si prepara a lasciare lo United, i discorsi sul contratto sono il vero nodo: i bianconeri sono disposti a scendere, ma la distanza rimane. Come evolverà questa sfida di mercato? Rimaniamo sintonizzati.

La trattativa per Jadon Sancho alla Juve è sempre più incentrata su un punto cruciale: l'ingaggio. Come riportato dal Corriere della Sport, Sancho ha chiesto un contratto da 8 milioni di euro a stagione per trasferirsi a Torino, ma la Juve ha posto un limite salariale più basso. Il club bianconero ha stabilito un tetto massimo di 6 milioni più bonus, cifra che rappresenta la base su cui si cercherà di raggiungere un accordo. La situazione non è semplice, ma Sancho ha dimostrato di essere disposto a ridurre le sue richieste economiche per poter giocare in un club prestigioso come la Juve.