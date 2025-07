Assicurazioni bollette hotel cresce l' uso dei comparatori

Nel mondo digitale di oggi, gli italiani sono sempre più alla ricerca di risparmio e trasparenza, sfruttando i comparatori online per confrontare assicurazioni, bollette, hotel e voli. Con oltre 27 milioni di consumatori coinvolti, questa tendenza segnala un cambio di paradigma nelle scelte di consumo, rendendo il confronto uno strumento fondamentale per ottenere i migliori affari. E questa rivoluzione digitale non si ferma qui: scopriamo insieme come può migliorare la tua vita quotidiana.

Nell'ultimo anno più di 8 italiani su 10 hanno usato almeno una volta un comparatore online e ben 27 milioni di consumatori si sono serviti di questi strumenti per confrontare assicurazioni auto, utenze domestiche, hotel, tariffe degli aerei e altro. E' quanto emerge dall'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca EMG Different e presentata in occasione dell'evento "Confrontare, il segreto del risparmio" organizzato in collaborazione con Consumerismo No Profit. In dettaglio la fascia che ha usato maggiormente questi strumenti nell'ultimo anno è quella con età compresa tra i 35 e i 44 anni (78%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assicurazioni, bollette, hotel, cresce l'uso dei comparatori

