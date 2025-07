Chi è Simone Nardoni lo chef stellato del ristorante L' Essenza a Terracina

Simone Nardoni, chef stellato del rinomato Essenza di Terracina, ha conquistato i cuori con la sua cucina raffinata e innovativa. Tuttavia, una tragedia improvvisa ha scosso questa realtĂ fatta di sapori e passione: il crollo del tetto del suo ristorante ha causato una perdita incolmabile, togliendo dalla scena Mara Severin, figura fondamentale dello staff. In un momento difficile come questo, la sua storia si trasforma in un simbolo di resilienza e speranza.

Dalla conquista della stella Michelin alla tragedia che ha colpito il suo ristorante: Simone Nardoni, chef del celebre Essenza di Terracina, è oggi al centro dell'attenzione per motivi drammaticamente lontani dai riflettori della gastronomia. Nella notte in cui il tetto del suo ristorante è crollato, per cause ancora da accertare, ha perso la vita Mara Severin, sommelier e colonna portante del locale. Il ristorante è attualmente sotto sequestro, mentre la Procura di Latina ha aperto un'indagine per chiarire le responsabilitĂ dell'accaduto. Un talento nato nell'Agro Pontino. Simone Nardoni è originario di Sezze, classe 1987.

Chi è lo chef Simone Nardoni del ristorante Essenza a Terracina, aveva ricevuto la stella Michelin nel 2021 - Lo chef Simone Nardoni, protagonista del rinomato ristorante Essenza a Terracina, aveva conquistato la stella Michelin nel 2021, riconoscimento che ne attestava l’eccellenza culinaria.

L'area intorno al ristorante Essenza dello chef Simone Nardoni è stata chiusa al traffico. Il maltempo tra le ipotesi del cedimento strutturale Vai su X

Tragedia a #Terracina: Mara Severin, sommelier 31enne del ristorante stellato Essenza, ha perso la vita nel crollo del tetto del locale. Da dieci anni lavorava con lo chef Simone Nardoni. L’incidente è avvenuto la sera del 7 luglio, mentre il ristorante era pieno Vai su Facebook

