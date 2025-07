L' Orchestra la Corelli torna nel Casentino con parlami d’amore in omaggio ai 100 anni della radio italiana

L’Orchestra La Corelli torna nel Casentino con "Parlami d’Amore", un evento che celebra i 100 anni della radio italiana attraverso le note di un repertorio intriso di fascino e storia. Un’occasione unica per immergersi nei suoni degli anni Venti e Trenta, rivivendo l’atmosfera di un’epoca in cui la musica e la radio si intrecciavano per raccontare la vita. Sabato 12 luglio a Badia Prataglia, il viaggio musicale prende vita sotto la bacchetta di Mario Incudine.

Arezzo, 8 luglio 2025 – Esplorare i sentieri poco battuti di un repertorio ricco di fascino e bellezza, ma anche raccontare un pezzo di storia d’Italia: è questo lo spirito di “Parlami d’amore: quando la radio cantava la vita”, un omaggio alla canzone degli anni Venti e Trenta all’indomani del centenario della Radio italiana (1924 - 2024). Sabato 12 luglio alle ore 21.00 a Badia Prataglia (AR), Mario Incudine guiderà il pubblico in un viaggio di musica, parole, amarcord e ironia nell’Italia di quei decenni, con la complicità di Antonio Vasta al pianoforte e alla fisarmonica. Ad accompagnarlo, l’Orchestra La Corelli diretta dal M° Jacopo Rivani, che regalerà una dimensione sinfonica ad un repertorio scolpito nel cuore e nell’immaginario collettivo di generazioni, arrangiato per lo spettacolo da Davide Coppola e Valter Sivilotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'Orchestra la Corelli torna nel Casentino con “parlami d’amore”, in omaggio ai 100 anni della radio italiana

