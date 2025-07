Strade trasformate in fiumi a Como donna si rifugia sul tetto dell' auto | l' eroico salvataggio dei poliziotti

In un drammatico temporale a Como, le strade si sono trasformate in fiumi impetuosi, mettendo in grave pericolo cittadini e auto. Tra questi, una donna di 31 anni si è rifugiata sul tetto della propria vettura, vittima di un’invasione d’acqua improvvisa. Grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Polizia di Stato, il suo salvataggio è diventato un esempio di coraggio e prontezza. Una notte che resterà impressa nei ricordi di tutti.

Nubifragio a Como, giovane donna salvata dalla Polizia: era bloccata sul tetto dell’auto sommersa; Como, rimasta sola in via Scalabrini, al buio e in un metro d’acqua, si rifugia sul tetto dell’auto. La trovano i poliziotti; Strada allagata, 31enne si rifugia sul tetto dell'auto: soccorsa dai poliziotti.

Como, rimasta sola in via Scalabrini, al buio e in un metro d’acqua, si rifugia sul tetto dell’auto. La trovano i poliziotti - La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha tratto in salvo dal freddo e dall’acqua che stava invadendo la strada, una ragazza di 31 anni di Capiago Intimiano, rimasta bloccata a seguito del ... Si legge su comozero.it

