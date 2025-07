Aversa saldi al via ma è partenza lenta | i commercianti sperano nella ripresa

I saldi estivi a Aversa sono ufficialmente iniziati, ma la partenza si presenta più lenta del previsto, suscitando speranze nei commercianti di una ripresa imminente. Con sconti fino al 50% nella centralissima via Roma, il flusso di clienti resta sottotono, soprattutto nel settore abbigliamento e accessori. La sfida ora è attirare più acquirenti e rilanciare il commercio locale in questa fase di rallentamento.

Partenza a rilento dei saldi estivi in Campania e nelle singole città. Ad Aversa, ad esempio, gli sconti fino al 5o% nella centralissima via Roma non sembrano bastare per spingere le persone ad acquistare di più. A spingere i pochi clienti che entrano nei negozi sono soprattutto abbigliamento e accessori.

Saldi, partenza lenta per il caldo. In Campania attesi 800 milioni di fatturato. Spesa media inferiore a quella nazionale. Gli esercenti si aspettano un aumento di clienti già dal tardo pomeriggio Vai su Facebook

