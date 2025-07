Alessandro Cattelan salta all’ultimo il passaggio da Rai a Mediaset, lasciando i fan e gli addetti ai lavori sorpresi e delusi. Dopo il corteggiamento di Cologno Monzese, le ultime indiscrezioni rivelano che la trattativa si è arenata all’ultimo minuto per motivi logistici e di tempistiche. Un colpo di scena che apre nuovi scenari sulla carriera del conduttore, lasciando spazio a molte domande sul suo futuro televisivo.

Doccia gelata per Alessandro Cattelan. Dopo essere stato escluso dai nuovi palinsesti Rai, pare che il conduttore non sarà presente neppure in quelli di Mediaset. Un corteggiamento da parte dell’azienda di Cologno Monzese ci sarebbe stato ma stando alle ultime indiscrezioni la trattativa sarebbe saltata praticamente all’ultimo minuto per una questione di tempi e logistica. Alessandro Cattelan non andrà a Mediaset. “Non ci sarà il nome di Alessandro Cattelan ai palinsesti”, ha dichiarato a Fanpage una fonte molto vicina alla Direzione Intrattenimento di Mediaset. A quanto pare la ragione principale dello stop alle trattative risiede nei tempi: troppo complicato chiudere l’accordo in tempo utile per poter annunciare il conduttore in uscita dalla Rai alla serata di presentazione dei palinsesti Mediaset, in programma nella serata di martedì 8 luglio. 🔗 Leggi su Dilei.it