Il Mostro | dal 22 ottobre su Netflix Teaser e prima immagine

Preparati a immergerti nel mistero e nella suspense: dal 22 ottobre su Netflix arriva "Il Mostro", la serie tv che rivela i segreti di uno dei casi più inquietanti d'Italia. Con quattro episodi diretti da Stefano Sollima e creata da Leonardo Fasoli e Sollima, questa produzione promette di tenerti col fiato sospeso. Non perdere l’appuntamento: il thriller del decennale di Netflix ti aspetta!

Netflix annuncia che “ Il Mostro ”, la serie tv in 4 episodi diretta da Stefano Sollima, creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, che racconta Il Mostro di Firenze, arriverà solo su Netflix dal 22 ottobre, in concomitanza con il 10° anniversario dell’arrivo del servizio in Italia. La serie tv, una produzione The Apartment – società del gruppo Fremantle – e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli, Stefano Sollima e Gina Gardini, vede tra i suoi interpreti Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

