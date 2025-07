Pallanuoto femminile le favorite dei Mondiali 2025 | USA in rinnovamento Spagna in pole in un quadro dalle gerarchie fluide

A pochi giorni dall'apertura dei Mondiali di pallanuoto femminile a Singapore, il panorama internazionale si presenta incerto e dinamico. Le favorite si contendono il titolo in un quadro di gerarchie fluide, tra un rinnovamento degli Stati Uniti e una Spagna in pole position. Dopo le emozionanti tappe di Parigi e Cina, le protagoniste sono pronte a scrivere nuove pagine di storia: chi salirà sul gradino più alto del podio?

A pochi giorni dall'inizio le partecipanti scaldano i motori in vista dell'inizio dei Mondiali 2025, competizione che si disputerà a Singapore. In ambito femminile il quadro internazionale sembra abbastanza fluido. A Parigi era finita con la medaglia d'oro della Spagna davanti alla sorprendente Australia con il terzo posto dell'Olanda e gli Stati Uniti ai piedi del podio. La Final Eight di World Cup disputata in Cina ad aprile ha registrato la vittoria della Grecia davanti all'Ungheria con il terzo posto dell'Olanda davanti alla formazione iberica. Il contesto rispetto a quanto visto in Cina sarà radicalmente diverso, determinate gerarchie di partenza sembrano però abbastanza evidenti.