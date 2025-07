La Polisportiva Sulpizia compie cento anni.

Pieve Santo Stefano celebra un traguardo straordinario: la Polisportiva Sulpizia compie 100 anni, un secolo di passione, dedizione e sport che attraversano le generazioni. Fondata nel 1925, questa storica società rimane un simbolo di continuità e impegno nella comunità . Con una storia ricca e affascinante, la Sulpizia si prepara a scrivere il suo prossimo capitolo, portando avanti il suo spirito di appartenenza e sportività per molti anni ancora.

Arezzo, 8 luglio 2025 – Pieve Santo Stefano può vantare una delle società sportive dilettantistiche più vecchie della provincia. La polisportiva Sulpizia nasce infatti nel lontano 1925, e sempre con la stessa società , senza fusioni, fallimenti, cancellazioni, è giunta fino ad oggi, toccando l'incredibile soglia dei 100 anni di vita! Questa società dal nome così singolare, quasi atipico, tratto dalla antica storia di questa terra che narra di un antico plenipotenziario romano, Publio Sulpicio, che - fra il terzo e secondo secolo avanti Cristo - si tramanda sovrintendesse il trasporto via fiume Tevere del legname, poi stato utilizzato per la costruzione delle Triremi romane che, con il console Scipione detto per l'appunto "l'Africano" sarebbero poi sbarcati in Africa per sconfiggere l'antica rivale Cartagine del mitico condottiero Annibale. 🔗 Leggi su Lanazione.it