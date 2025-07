Torino chiusa la sede di Avanguardia | i simboli diventano reato

Libertà di pensiero o reato? In Italia, anche i simboli politici possono diventare strumenti di repressione. A Torino, la sede di Avanguardia è stata chiusa dalle autorità giudiziarie, non per azioni illegali, ma per le idee espresse pubblicamente. Un episodio che solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sul confine tra diritto e repressione. È il segnale di un’Italia in cui i simboli politici rischiano di diventare reato, alimentando un dibattito cruciale sulla democrazia.

Roma, 8 lug – Succede in Italia, oggi: una sede politica viene posta sotto sequestro dalle autorità giudiziarie non per atti violenti, non per attività clandestine, non per reati materiali, ma per le idee espresse pubblicamente, alla luce del sole. È quanto accaduto a Torino, dove la comunità militante di Avanguardia si sono visti sigillare il proprio spazio di Via Tibone con accuse che rientrano nell’ormai vaghissimo spettro di “propaganda e istigazione all’odio”. Avanguardia Torino colpita da una misura senza precedenti. Basta leggere i dettagli dell’indagine riportati dai media ufficiali per rendersi conto della portata reale di questa operazione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Torino, chiusa la sede di Avanguardia: i simboli diventano reato

