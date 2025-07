Il figlio di Liliana Segre aderisce a Forza Italia | impegnato a costruire ponti

In un panorama politico sempre più acceso, le parole di Belli Paci rivelano una presa di posizione decisa e chiara. Aderendo a Forza Italia, il figlio di Liliana Segre si impegna a costruire ponti, distinguendosi per fermezza e determinazione. In un'epoca di tensioni e divisioni, il suo messaggio si fa portavoce di un dialogo necessario e di valori condivisi, pronti a plasmare un futuro più unito e stabile.

''La sinistra mi pare tutta schierata dietro la bandiera palestinese. Mi riconosco nella fermezza e nei toni di Tajani'', ha detto Belli Paci. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Il figlio di Liliana Segre aderisce a Forza Italia: “impegnato a costruire ponti”

