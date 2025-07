Bergamo dramma all' aeroporto di Orio al Serio | muore risucchiato dal motore di un aereo

Un tragico episodio scuote l'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, dove si è verificato un incidente gravissimo: un uomo ha perso la vita, risucchiato dal motore di un aereo in partenza. La sicurezza e la serenità dei voli sono ora sotto shock, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica tragedia. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda ancora avvolta nel mistero.

Dramma allo scalo aereo di Bergamo. Voli sospesi all'aeroporto di Orio al Serio "a causa di un incidente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine". Lo rende noto la società di gestione dello scalo, Sacbo. Secondo le prime informazioni, un uomo è morto risucchiato dal motore di un aereo in partenza. Sono in corso gli accertamenti della polizia per ricostruire l'accaduto e stabilirne le cause. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bergamo, dramma all'aeroporto di Orio al Serio: muore risucchiato dal motore di un aereo

