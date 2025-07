Targhe Tenco 2025 | Lucio Corsi conquista tutto Ecco chi sono i vincitori e perché dovreste ascoltarli

Scopri i vincitori dei Targhe Tenco 2025, tra cui il talentuoso Lucio Corsi con "Volevo essere un duro", che conquista il pubblico e la critica con le sue melodie autentiche. Con premi per miglior album e miglior canzone, Corsi si afferma come uno dei nomi da seguire nel panorama musicale italiano. Accanto a lui, artisti come La Niña, Anna Castiglia e Ginevra Di Marco rendono questa edizione imperdibile: ecco perché dovreste ascoltarli subito.

